Служители на Седмо Районно управление към СДВР задържаха 23-годишен младеж с три вида наркотици. Иззети са около 440 грама марихуана, 11 грама кокаин, 3 грама метамфетамин и три електронни везни, съобщиха от пресцентъра на СДВР.

На 23 ноември при обход на района в квартал „Младост“, в градинка до жилищен блок, служителите на реда забелязали младеж със съмнително поведение. В хода на проверката служителите видели прикрепена към тротинетката му чантичка, в която имало наркотици. На място пристигнали дежурна оперативна група и криминалисти, извършен е оглед.

В чантичката били намерени и иззети плик с марихуана, две свивки с вещество на кристали и електронна везна. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му в ж.к. „Младост 3“ били иззети полиетиленов плик с марихуана, 2 електронни везни и две пликчета с вещество на бучки и прах. Според експертната справка иззетото количество наркотик е над 430 грама марихуана, 11 грама кокаин и 3 грама метамфетамин.

СДВР

23-годишният младеж бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая се води досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на задържания е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.