Големи столични квартали остават без топла вода за няколко дни, съобщиха от „Топлофикация София“. Предстои плановият ремонт в ТEЦ „София“, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите.

В периода от 04.08.2025 – 08.08.2025 г. /5 дни/, без топлоподаване ще бъдат следните квартали:

ж.к. „Надежда“ - I–ва част, ж.к. „Надежда“ - II–ра част, ж.к. „Надежда“ IV–та – от бл. 401 до бл. 420, ж.к. „Толстой“, ж.к. „Свобода“ – бл. 41 и бл. 42, бул. „Рожен“ №20, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Д и OMV бензиностанция, ж.к. „Илиянци“, ж.к. „Военна рампа“.

Топлоподаването ще бъде преустановено също в:

ж.к. „Света Троица“, ж.к. „Фондови Жилища“, част от ж.к. „Илинден“ от бл. 1 до бл. 4, ж.к. „Зона Б–5“, ж.к. „Зона Б–5–3“; ж.к. „Зона Б–18“, ж.к. „Зона Б–19“, ж.к. „Банишора“,

Част от ж.к. „Лозенец“ в карето между бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“ , ул. „Теодосий Търновски“ , ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“;

Част от Центъра в района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, ул. „Владайска река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Прага“, ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“ ул. „Гюешево“ , бул. „инж. Иван Иванов“, ул. „д–р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже Войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски Манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“, бул. „Илиянци“, Надлез Надежда.

По време на плановия ремонт ще се извършат профилактики и ремонти на основни съоръжения по топлопреносната мрежа и по топлоизточника и ще се подмени амортизирана арматура с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г.

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„Топлофикация София“ се извинява за причиненото неудобство и благодари на всички потребители за разбирането и съдействието!