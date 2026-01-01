Огнеборци са мобилизирани заради сигнал за падащи предмети от жилищен блок на пл. „Оборище“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за отломки на тротоара пред сграда в района е получен малко след 13:00 часа.

На място са изпратени два противопожарни екипа, които са обезопасили периметъра и са оказали техническа помощ, заради рушащи се части от тераса и покрив на апартамент.

Временно бе ограничено и движението около пл. „Оборище“, в посока Томбул джамия, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души, съобщиха по-рано на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.