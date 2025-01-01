Заловиха 34-годишен шофьор за дрифт и липса на шофьорска книжка в Разград, съобщиха от полицията.

След сигнал от граждани, че в района на автомивката срещу Товарна пиаца е форсират двигатели и правят гонки, е извършена проверка тази нощ.

Установен е водач, който шофира без книжка в едногодишния срок от наказването му за същото деяние, в условията на дрифт, като по този начин създава опасност за останалите участници в движението.

След отказ да бъде тестван за алкохол и други субстанции, той е задържан.