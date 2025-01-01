Жители на село Труд излизат отново на протест заради транспортната криза. Местните, които от години настояват за по-добра транспортна свързаност с Пловдив, обявяват готовност за безсрочни протести.

„В момента маршрутната линия между селото и града се движи на големи интервали от по няколко часа, което означава, че на практика автобусен транспорт почти няма. Село Труд е сред най-големите в региона – с население от над 5000 хиляди души – и се намира само на няколко минути от Пловдив“, казаха от сдружение „Бъдеще за село Труд“. И напомнят, че селото е едно от най-големите в общината.

„Труд има стратегическо местоположение – близо до основни пътни артерии и с потенциал да бъде важен транспортен възел за региона. Въпреки това, редовният обществен транспорт липсва, а жителите разчитат основно на лични автомобили или нерегламентирани превозвачи", обясняват организаторите на протеста.

От сдружение „Бъдеще за село Труд“ поставят въпроса – от кого точно: транспортната фирма, общината и държавата, очакват висенето с часове по спирките да се счита за нещо нормално, особено при наличието на толкова близка и оживена градска зона.

Според сдружението ситуацията остава без промяна въпреки сигналите към държавните институции. „Липсата на действия от страна на Министерството на транспорта и Община "Марица" води до институционален застой. Представители на сдружението посочват, че кметът на общината не е предприел стъпки за осигуряване на финансиране на по-качествена транспортна услуга дори краткосрочно, включително и след създаването на експертна комисия към Областната управа.

В подкрепа на исканията на жителите вече е проведена и подписка, в която са се включили хиляди. Подписката е внесена в институциите, но към момента няма конкретни предприети действия. Каузата получава и подкрепа и от местния бизнес, който вижда в липсата на редовен транспорт пряка пречка за достъпа на работници и клиенти.

Жителите на селото твърдят, че често чакат с часове на спирките. С наближаването на учебната година проблемът се задълбочава.

До края на месеца ще бъде обявена официална дата за начало на първия от серията безсрочни протести. Те предупреждават, че действията ще ескалират, ако не се предприемат спешни мерки, обясниха организаторите.

За решаване на транспортния проблем в село Труд бяха проведени няколко срещи между институциите в Пловдив. Те решиха, че трябва да се увеличи честотата на маршрутка №5 в пиковете часове - сутрин и вечер. Също така да се добавят две нови спирки в града, на които да спират междуградските автобуси, за да се правят връзки с линиите на пловдивския градски транспорт.