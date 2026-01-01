Великденско събитие, изпълнено с творчество, игри и доброта, ще събере деца и родители в парк „Рибница“ в Пловдив на 7 април. Инициативата се организира от фондация „Вярвай“ с подкрепата на район „Северен“ към Община Пловдив.

Началото е от 16:30 ч., а програмата включва разнообразни активности, насочени към най-малките, съчетани с благотворителна кауза.

Сред акцентите е благотворителният базар, на който ще бъдат представени ръчно изработени великденски изделия, създадени от ученици от СУ „П. Кр. Яворов“ и НУ „Христо Ботев“ в Пловдив. Всяко закупено изделие е не просто творение, а жест на съпричастност и подкрепа.

Събраните средства ще бъдат дарени за националната кампания на фондация „Вярвай“ – „Великден влиза в онкологичните отделения“, чиято цел е да донесе внимание, грижа и надежда на деца и възрастни, преминаващи през лечение.

Посетителите ще могат да се включат и в творчески работилници за украса на великденски яйца, занимания с мозайки, екоработилница с образователен елемент, както и кът за рисуване и свободно творчество.

Кулминацията на събитието ще бъде детско театрално представление, което ще започне в 18:00 часа.

Организаторите канят всички желаещи да се присъединят и да превърнат деня в празник на добротата, съпричастността и споделените усмивки.