Пощенско-филателно издание на тема „150 години от Априлското въстание“ беше валидирано в Конферентната зала на Дановото училище в Перущица от директора на Южен централен регион на „Български пощи“ Въчка Иванова.

В официалната церемония се включиха Николай Баков, кмет на Община Перущица, и художникът Петър Чучулигов, който е автор на изданието.

"Темата за Априлското въстание е широко застъпена в българското маркоиздаване и традицията продължава. Имахме удоволствието да валидираме пощенско-филателен продукт на тема "150 години от Априлското въстание".

Продуктът представлява марка в блок в тираж и специален пощенски печат в тираж от 5100 броя", каза Въчка Иванова.

Тя допълни, че марката ще бъде продавана навсякъде, а специалният пощенски печат ще остане в Перущица три дни, след което ще бъде върнат в София.

Първият плик с марка беше подарен на кмета на Перущица, който от своя страна го дари на Историческия музей в града. "Това, което в момента правим е история", каза Николай Баков.

В Дановото училище днес вече имаше хора, които имаха желание да закупят изданието и да поискат автограф върху него от автора му Петър Чучулигов.