С поредица от събития в София и страната ще бъде отбелязана 150-годишнината от Априлско въстание на 20 април – дата, която поставя началото на едно от най-значимите събития в българската история.

Централното събитие в столицата ще бъде тържественият концерт в Национален дворец на културата от 19:00 ч., организиран от Министерството на културата. На сцената ще излязат Симфоничен оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски и Смесен хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Солисти ще бъдат Красимира Стоянова и Светлин Русев, със специалното участие на Марио Ангелов. В програмата са включени произведения на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов.

По-рано през деня, от 11:00 ч. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ще започне тържествена научна сесия, посветена на годишнината, с участие на учени от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките и други институции. Форумът ще продължи от 13:00 ч. в Ректората на университета с научни дискусии за историческото значение на въстанието.

От 17:00 ч. в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита съвместна фотодокументална изложба с Държавна агенция „Архиви“, представяща архивни свидетелства за подготовката, хода и последиците от въстанието. В откриването на изложбата ще участва държавният глава Илияна Йотова.

През целия ден Столична община организира редица инициативи за ученици и граждани. В Борисова градина 500 ученици ще се включат в образователната игра „По стъпките на героите“, посветена на революционните дейци. Открит урок за Райна Княгиня ще се проведе в едноименния музей, а вечерта от 18:00 ч. в Театър „Възраждане“ ще бъде представен моноспектакъл, посветен на нейната личност.

Културната програма включва и изложбата „Световният отзвук от Априлското въстание 1876“ в градина „Кристал“, както и прожекции на документалния филм за Тодор Каблешков в пространството на Ларгото. С вход свободен ще работят Регионален исторически музей – София, Софийска градска художествена галерия и детският център Музейко.

От същата дата Българска народна банка пуска в обращение и сребърна възпоменателна монета „150 години от Априлското въстание“.

Събитията на 20 април превръщат годишнината не само в акт на почит, но и в жива връзка между историческата памет и съвременното общество чрез култура, образование и наука.