Изложбата „Оръжието на въстанието“, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание, може да бъде разгледана в троянския Музей на занаятите.

Експозицията представя 20 реставрирани кремъчни пушки от личната колекция на Борислав Узунов и други колекционери. Всички експонати са реставрирани лично от Узунов.

Оръжията са от края на 18 и началото на 19 век.Община Троян ще отбележи избухването на въстанието с поднасяне на венци и две изложби на 20 април. Това Вяра Дочева, началник на отдел „Хуманитарни дейности“ към местната администрация.

Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени в 12:00 часа пред паметника на Захари Стоянов, намиращ се пред сградата на „Конака“ до пл. „Възраждане“.

Малко след това ще бъде открита изложба на възпитаниците на Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян, посветена на въстанието. Тя ще бъде експонирана на паната на пешеходната зона в Троян и ще остане там около месец.

От 17:30 часа на чардака на „Конака“ екипът на Музея на занаятите ще представи изложба, посветена на Ботевия четник и троянец Димитър Икономов – Димитриката. Изложбата е организирана съвместно с Военния клуб-Троян и с активното съдействие на майор д-р Дочо Николов.

Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната. Експозицията ще бъде допълнена с новооткрити архивни материали и ще представи значимата роля на Димитриката както в освободителните борби, така и в следосвобожденската история.

