43-годишен мъж нападна шофьор на автобус от градския транспорт в Пловдив, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал по бул. „Цар Борис III Обединител“.
Хванаха непълнолетните, хвърляли камъни по автобус с работници в Софийско
Установено било, че той е ударил с ръка шофьора, след като се скарал с него и кондуктора и ги обсипал с обиди.
С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание глоба от 100 лева.
Инцидентът е станал по бул. „Цар Борис III Обединител“.
Хванаха непълнолетните, хвърляли камъни по автобус с работници в Софийско
Установено било, че той е ударил с ръка шофьора, след като се скарал с него и кондуктора и ги обсипал с обиди.
С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание глоба от 100 лева.