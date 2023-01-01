Наложена му е глоба от 100 лева
43-годишен мъж нападна шофьор на автобус от градския транспорт в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал по бул. „Цар Борис III Обединител“.

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Установено било, че той е ударил с ръка шофьора, след като се скарал с него и кондуктора и ги обсипал с обиди.

С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание глоба от 100 лева.  

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