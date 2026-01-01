Пожарът край карловските села Розино и Христо Даново е овладян след бърза реакция и добра координация между пожарникари, горски служители, доброволци и местната власт.

Сигналът за огнената стихия е подаден малко преди 18:00 часа на 20 август. Огънят е възникнал на множество огнища по фронт с дължина над 6 километра, в непосредствена близост до иглолистни горски масиви. Пламъците бързо са обхванали разпръснати площи от над 1200 декара и са навлезли в борови насаждения.

Пожарна Пловдив

В гасенето са участвали 14 екипа на РДПБЗН-Пловдив, екип на РСПБЗН-Копривщица при РДПБЗН-София, три екипа на доброволните формирования от Хисаря и Националния отряд за реакция при бедствия-Пловдив.

Голям пожар между Розино и Кърнаре

На терен са били и екипи на ДГС-Клисура, ДГС-Карлово и ЮЦДП, служители на Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив, земеделски производители и доброволци от местното население.

Пожарна Пловдив

Благодарение на съвместните усилия пожарът е локализиран по всички фронтове, съобщиха от пожарната. Засегната е минимална площ от горските територии, като не е допуснато огънят да достигне до близките населени места.

Към момента на място остават дежурни екипи на пожарната и горските стопанства, които наблюдават терена и следят за евентуално повторно възобновяване на огъня.

По първоначални данни огънят е предизвикан от преминаваща железопътна композиция.