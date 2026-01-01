Дете на шест години е пострадало при пътен инцидент в град Пордим, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Плевен Мариана Цветкова.

Момчето е пресичало неправилно пътното платно на улица "Иван Вазов" в града и е било блъснато от лек автомобил.

Детето незабавно е транспортирано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Плевен за оказване на лекарска помощ. Установено е, че е с избити предни зъби от горната челюст и охлузни рани по лявото рамо, без опасност за живота.

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Местопроизшествието е посетено от служители на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен, разследващ полицай при Районно управление (РУ) – Пордим, експерт при Базова научно-техническа лаборатория - Плевен и автоексперт, посочиха от полицията.

Водачът на лекия автомобил е 70-годишен. Той е напуснал местопроизшествието, след което е установен от служители на РУ - Пордим. Тестван е от екип на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен за алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е започнато разследване.