Задържаха петима души за притежание и разпространение на наркотични вещества при операция на служители от Второ районно управление – Перник

Действията са предприети след получена предварителна информация и последваща бърза реакция на криминалистите. При проверка на лек автомобил „БМВ“ със старозагорска регистрация са установени четирима мъже – 22-годишният водач и трима негови спътници на 18, 27 и 33 години, които работят на територията на Перник.

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При извършения личен обиск у 27-годишен мъж е открито пликче със суха зелена листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Последвали незабавни оперативно-издирвателни действия и претърсване на адрес в пернишкия квартал „Църква“, обитаван от него. Там полицейските служители са открили и иззели допълнително количество от същото наркотично вещество. В хода на операцията е задържан и 27-годишен перничанин, за когото има данни, че е свързан с продажбата на наркотика.

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Мъжът е познат на органите на реда, има предходни осъждания и към момента е с действаща условна присъда. Проверка е установила, че с изключение на 22-годишния водач, останалите участници в групата са с криминални регистрации за различни престъпления. Това допълнително е насочило действията на полицията към изясняване на цялостната им съпричастност към случая.

Акцията е част от последователните действия на ОДМВР – Перник за противодействие на разпространението на наркотични вещества и ограничаване на престъпната дейност в региона. Работата по случая продължава, като материалите предстои да бъдат докладвани на Районна прокуратура – Перник