Водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества, е установен от служители на „Пътна полиция“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

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На 16 юни на автомагистрала „Струма“, в района на Перник, е проверен лек автомобил „Дачия“, управляван от 25-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

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Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.