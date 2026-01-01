Заради отстраняване на теч, водещ до значителни загуби на вода, утре (7 април) ще бъде преустановено водоподаването от язовир „Студена“ към Перник и околните населени места, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД.

От дружеството уточняват, че аварията е засегнала стара водопроводна тръба, захранвала резервоар на бившия завод на територията на Перник, която се е оказала свързана с шахта от довеждащия водопровод за града и региона.

Управителят на дружеството Стоян Цветанов посочва, че пробивът е открит в рамките на текущо обследване на водопреносната мрежа за скрити течове и аварии с цел ограничаване на загубите и подобряване на управлението на системата. По думите му отстраняването на повредата е неотложно, тъй като загубите възлизат на между 30 и 50 литра в секунда.

Част от Пернишко остана без вода

Във връзка с ремонтните дейности водоснабдяването от язовир „Студена“ ще бъде спряно в 6:00 часа утре, като в интервала между 8:00 и 16:00 часа същия ден в Перник и околните населени места са възможни колебания във водоподаването или липса на вода.

От ВиК - Перник уверяват, че ще бъдат предприети всички необходими действия за оптимално управление на водопреносната система и наличните резервоари с цел ограничаване на неудобствата за абонатите.

След отстраняване на аварията водоподаването ще бъде възстановено, като ще започне поетапно пълнене на градските резервоари. Възстановяването ще обхване първо квартал „Изток“ в Перник, а последно - град Батановци и селата Лесковец и Богданов дол. От дружеството отбелязват, че това се налага заради особеностите на мрежата, географските характеристики и отдалечеността на населените места.

В края на миналия месец ВиК - Перник подмени близо два километра от магистралния водопровод в местността Църковски кории.