66-годишен шофьор блъсна две деца на 11 и 12 години на пешеходна пътека в Радомир, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 септември на ул. „Р. Даскалов“.

Шофьор на джип блъсна 11-годишно дете в Бургас

12-годишното момиче е без сериозни наранявания, а 11-годишното е откарано в столично лечебно заведение - с мозъчно сътресение.

Детето е без опасност за живота. Водачът е изпробван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.