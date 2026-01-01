17-годишен тийнейджър пострада при катастрофа в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 април на път II 81 - в района на село Бързия.

Шофьор е напуснал платното поради излязло диво животно, блъснал се в бетонна канавка и се преобърнал по таван.

Пострадало е момчето, което е настане в монтанската болница - без опасност за живота.

Тестовете на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.