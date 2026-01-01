Безстопанствени коне се разхождат по Троянския проход Беклемето, което създава сериозна опасност за пътуващите. Случаите се повтарят от няколко пъти в последните месеци.

Божидар Петков е един от очевидците и гражданин, подал сигнали за проблема.

„Пътувам често по маршрута Троян-Пловдив и тези животни са доста често срещан обект на пътното движение. Най-вече сутрешните ранни часове или в тъмната част на деня. Ясно тогава трафикът е по-малък и те излизат безпрепятсветно и безстопанствено и създават изключително големи опасности и предпоставки за ПТП-та, както между различни превозни средства, така и със самите животни“, разказа Петков, предава БНТ.

Той поясни, че най-опасните моменти са на остри завои или при намалена видимост, и при мъгла.

„Най-опасното е, че когато си на завой, човекът който чака те да се премахнат има вероятност върху тях да връхлети друг автомобил или тир, или отсреща, когато отсреща идва друга кола, животните да се уплашат и да скочат върху колата, която ги чака. Ситуацията е изключително опасна“, обясни той.

Петков е подал многократни сигнали до 112 и медиите. По думите му от полицията казват, че могат само да снимат и да отразят случая.

„Нямат специализиран арест за животни или транспорт за извозването им. Оттам нататък препращат към Агенцията за безопасност на храните“, каза Петков.

Областната дирекция по безопасност на храните обяви, че са набелязани краткосрочни и дългосрочни мерки за поетапното залавяне на животните.

„Сигнали за движение на безстопанствени животни получаваме от Пътната полиция. До последния сигнал на 22 декември инспектори от нашата агенция и от Пловдив направиха проверка и установиха собственик на едни от конете от Столетово. На него беше издадено предписание, а животните бяха прибрани“, обясни директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Ангел Ангелов.

По думите му проблемните коне са част от група „подивели животни“, които се отглеждат самостоятелно и трудно могат да бъдат достигнати.

„Те са отвикнали от контакт с хората и при опит да се приближим за проверка на микрочиповете, животните бягат. Често когато инспекторите пристигнат на мястото, конете вече ги няма.“

Д-р Ангелов уточни, че за решаването на проблема е организирана междуинституционална среща между областните администрации на Ловеч и Пловдив и съответните агенции.

"Както краткосрочни, така и дългосрочни – за постепенно поетапно залавяне на тези животни. Това изисква логистика и време, защото самото им хващане не е лесно.“