Разследват три случая на домашно насилие в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 24 април е подаден сигнал, че на адрес в село Карлуково мъж заплашва жена си.

В Троян на 25 април, 63-годишен мъж, след употреба на алкохол, е упражнил физическо и психическо насилие над съпругата си, като се е опитал да я изгони от общия им дом.

Той е бил задържан. Третият случай е от Ловеч. На 25 април е сигнализирано, че в жилищен блок в жк. "Младост", 51-годишен мъж е нанесъл побой на 34-годишната си приятелка. Той също е бил арестуван.