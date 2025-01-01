Пресичащ по неосветена пешеходна пътека в Ловеч 65-годишен мъж е бил блъснат от автомобил, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на кръстовище в града. Зад волана на автомобила е била 67-годишна жена. Пострадалият е бил откаран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. Съставен ѝ е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че преди година 82-годишен пешеходец почина на място, след като бе блъснат от лек автомобил на централния бул. "България" в Ловеч.