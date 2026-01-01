70-годишна жена загина, след като беше блъсната от товарен автомобил в Ардино, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 ноември около 12:00 часа. 30-годишен шофьор на товарен автомобил предприел движение на заден ход, без да се увери, че пътят зад него е свободен, и блъснал възрастната пешеходка. Жената е починала вследствие на удара.

На мястото е извършен оглед от дежурна оперативна група на Районното управление в Ардино. По случая е започнато разследване, а водачът е задържан за срок до 24 часа.

При друга катастрофа в района на село Йончово автомобил се преобърнал по таван, а двама възрастни пътници пострадали.

Произшествието е станало около 16:00 часа същия ден. 81-годишен шофьор на „Ауди“ загубил контрол над автомобила на завой, вследствие на което колата напуснала пътното платно и се преобърнала.

Двама пътници на 81 и 85 години са били прегледани в Спешното приемно отделение. Единият е освободен, а другият е оставен под лекарско наблюдение.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна. На шофьора е съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата.

Екип на пожарната служба в Кърджали е обезопасил катастрофиралия автомобил и е почистил пътното платно.