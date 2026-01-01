41-годишна шофьорка блъсна 70-годишна жена на кръстовище в Симеоновград и избяга.

Полицията вече е установила коя е тя.

Шофьор блъсна 72-годишна жена в Кюстендил и избяга

Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Цар Освободител“ и „Търговска“. След удара колата, „Мазда“, не е спряла. Сигналът е подаден вчера в 19:15 ч. от Спешния център в града, където пострадалата е потърсила помощ.

70-годишната е настанена в болницата в Хасково. Животът ѝ не е в опасност. На шофьорката са съставени актове.