Шофьор блъсна момче в Кърджали, съобщиха от полицията.

На 25 април, около 7:30 часа, при заобикаляне на автобус, превозващ ученици, 44-годишен водач на товарен автомобил е ударил 15-годишния пешеходец.

Шофьор блъсна 15-годишно момиче в Стара Загора

Пострадалият е бил прегледан в Спешното отделение и освободен.

Тестът за алкохол на мъжа е с отрицателен резултат.

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