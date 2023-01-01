Шофьор блъсна 15-годишно момиче в Стара Загора

Шофьорв Кърджали, съобщиха от полицията.На 25 април, около 7:30 часа, при заобикаляне на автобус,, 44-годишен водач на товарен автомобил еПострадалият е бил прегледан в Спешното отделение и освободен.Тестът за алкохол на мъжа е с