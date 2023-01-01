Шофьор блъсна момче в Кърджали, съобщиха от полицията.
На 25 април, около 7:30 часа, при заобикаляне на автобус, превозващ ученици, 44-годишен водач на товарен автомобил е ударил 15-годишния пешеходец.
Шофьор блъсна 15-годишно момиче в Стара Загора
Пострадалият е бил прегледан в Спешното отделение и освободен.
Тестът за алкохол на мъжа е с отрицателен резултат.
На 25 април, около 7:30 часа, при заобикаляне на автобус, превозващ ученици, 44-годишен водач на товарен автомобил е ударил 15-годишния пешеходец.
Шофьор блъсна 15-годишно момиче в Стара Загора
Пострадалият е бил прегледан в Спешното отделение и освободен.
Тестът за алкохол на мъжа е с отрицателен резултат.