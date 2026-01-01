Окръжната прокуратура в Кърджали привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за незаконно превеждане през границата на страната нелегално пребиваващи у нас чужди граждани. Това съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Четиримата са се уговорили да превеждат през границата на страната отделни лица без разрешение на надлежните органи на власт. За това престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода за срок над три години, като целта е набавяне на имотна облага.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ допълват, че акцията срещу четиримата задържани и привлечени като обвиняеми е проведена на 3 ноември, във връзка с образувано досъдебно производство в Гранично полицейско управление - Момчилград. Извършени са претърсвания и изземвания от девет помещения, разпитани са множество свидетели.

Преобладаващата част от незаконно превежданите мигранти са от Иран, Ирак и Сирия. Те са превозвани в леки автомобили.

Участниците в организираната престъпна група живеят на територията на областите Кърджали и Пазарджик. Четиримата мъже са на възраст 47г., на 25, на 21 и на 18 години, всичките известни на МВР. Спрямо всички тях, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Кърджали, е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Извършват се действия по разследването.