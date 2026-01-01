Трима мъже са задържани при две специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) срещу производството и разпространението на наркотични вещества в областите Ямбол и Хасково. Иззети са общо около 15 кг марихуана, като близо 3 кг от нея са били укрити в пчелен кошер в двора на имот в ямболското село Челник, съобщиха от ГДБОП.

При акцията на 5 ноември в област Ямбол са задържани двама мъже. При претърсване на имот в село Челник антимафиотите са открили различни опаковки с около три килограма марихуана, укрити в пчелен кошер в двора. При другата акция в село Смирненци, община Харманли, е задържан 46-годишен мъж. В селскостопанска постройка в имот, стопанисван от него, са намерени осем пакета с около 12 килограма марихуана.

По двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Ямбол и Окръжната прокуратура в Хасково.

От ГДБОП посочват, че продължават активните действия срещу производството и разпространението на наркотични вещества.

В края на септември бяха открити общо 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана в тайник на товарен автомобил, при опит да премине през граничния пункт "Лесово" в посока Турция.