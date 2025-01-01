В Регионалната дирекция "Гранична полиция" – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт "Капитан Петко Войвода - Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа.

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи.

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, показват данните на "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.