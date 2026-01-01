В Габрово започва издаването на електронни карти за градския транспорт, съобщиха от Общината. Новият превозен документ е част от внедряването на електронната билетна система, която на този етап работи в тестов режим.

Първите електронни карти ще бъдат издавани за учащи, пенсионери и хора с ТЕЛК. Картите могат да бъдат получени на касите на Автогара "Габрово" срещу цена от едно евро.

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От общинската администрация допълниха, че картата представлява многократен електронен превозен документ, който може да бъде зареждан на касите на автогарата, а впоследствие - и онлайн чрез системата TPass.

При качване в превозното средство пътниците трябва да доближат картата до валидатора и след съобщението за успешна валидация могат да пътуват. Сред предимствата на новата система са възможността за онлайн проследяване на историята на пътуванията, отпадането на необходимостта от използване на хартиени билети и търсене на дребни пари, както и безплатното преиздаване на персонализирана карта при загуба.

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От Общината уточниха, че електронната билетна система е въведена в тестов етап. До края на 2026 година пътниците ще могат да закупуват хартиени билети от кондуктор или шофьор, а хартиените месечни абонаментни карти ще бъдат заменяни поетапно с електронни.