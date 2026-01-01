В обществения транспорт на Габрово много скоро ще се въведе нова система за електронно таксуване, която ще направи пътуването по-бързо и по-удобно за пътниците, съобщиха от Общината.

Дейността е част от проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“ и в основана на изпълнението й стои удобството за пътника.

Какво ще се промени? Вместо гласене на дребни монети и чакане за билет, таксуването ще става с безконтактна карта. Методът е познат и лесен - пътникът ще я доближава до устройството при входа на автобуса и таксата ще се отчита веднага - подобно на плащане с банкова карта в магазин.

Габрово има нови и модерни електробуси (СНИМКИ)

С въвеждането на това интегрирано цифрово решение ще се подобри ефективността на обществения транспорт - ще има по-бързо качване, без опашки и търсене на точна сума; една карта за всички пътувания и по-съвременно обслужване в билетния център.

Подготовката по интегриране е напреднала. Новите устройства за таксуване вече са монтирани в превозните средства, а модерно оборудване е поставено и в билетния център. Служителите на градския транспорт през тази седмица преминаха обучение за работа с новата система, за да бъде преходът плавен от първите дни.

Като следваща стъпка се предвижда и възможност за плащане директно с дебитна или кредитна карта, без отделна транспортна карта. Това ще добави още удобство както за жителите на Габрово, така и за гостите на града.

Внедряването на решението е по график, след пускането в употреба ще има и тестов период. По време на прехода досегашните билети и карти ще останат валидни, така че никой пътник да не остане без възможност да си купи билет.

Засега за пътниците не се променя нищо, а информация за това откъде и кога ще могат да се сдобият с новите карти предстои да бъде обявена.

Модернизацията на таксуването е част от усилията усилията на местната администрация за по-съвременен, по-достъпен и по-удобен градски транспорт в града.