Разследват фалшив сигнал за бомба в съда в Монтана

15-годишно момче подадза бомба в училище в Габрово, съобщиха от полицията.На 17 май е постъпил сигнал от служител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, че неизвестно лице е съобщило, че на 18 май в 11:00 часа ще бъдев училището.След разследване, служители от сектор „Криминална полиция“ са установили, че авторът на анонимното телефонно обаждане еот града.