15-годишно момче подаде фалшив сигнал за бомба в училище в Габрово, съобщиха от полицията.
Разследват фалшив сигнал за бомба в съда в Монтана
На 17 май е постъпил сигнал от служител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, че неизвестно лице е съобщило, че на 18 май в 11:00 часа ще бъде взривена бомба в училището.
След разследване, служители от сектор „Криминална полиция“ са установили, че авторът на анонимното телефонно обаждане е 15-годишно момче от града.
Разследват фалшив сигнал за бомба в съда в Монтана
На 17 май е постъпил сигнал от служител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, че неизвестно лице е съобщило, че на 18 май в 11:00 часа ще бъде взривена бомба в училището.
След разследване, служители от сектор „Криминална полиция“ са установили, че авторът на анонимното телефонно обаждане е 15-годишно момче от града.