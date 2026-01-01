49-годишен мъж е задържан с 13,750 кг суха марихуана в местност край град Ветрен. При полицейската акция са открити и пет растения канабис, както и оборудване за отглеждането им.

Операцията е проведена вчера следобед от служители на група „Криминална полиция“ при РУ-Септември с цел противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества.

В местността „Башалийско дере“ край Ветрен полицаите спрели за проверка 49-годишен мъж от Септември. Той пренасял два полиетиленови чувала със суха листна маса от глави и съцветия. Направените полеви наркотестове показали, че съдържанието е марихуана с общо тегло 13,750 килограма.

При последвали действия в съседна местност криминалистите открили пет засадени растения с височина между 0,5 и 1,3 метра, които също реагирали на канабис. Мястото било оборудвано със система за капково напояване.

При претърсване на жилището на задържания са намерени и две електронни везни.

Цялото количество наркотично вещество и оборудването са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в ареста на РУ-Септември.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.