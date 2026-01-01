Временно е затворен за движение главния път за тежкотоварни камиони Е-79. Причина за това е преобърнат тир при село Винище в община Монтана, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

При произшествието няма пострадали граждани, пътят ще остане затворен до изтеглянето на преобърнатия камион и претоварване на неговия товар.

Тир се преобърна край монтанско село и блокира двете ленти за движение

Автомобилният трафик по направлението от Монтана към Видин и Дунав мост 2 при Видин-Калафат и обратно е пренасочен по алтернативен маршрут Монтана – село Славотин – село Арчар – Видин – Дунав мост 2, уточниха от Областното пътно управление в Монтана.