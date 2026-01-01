Окръжната прокуратура в Бургас иска Цветан Мирчев, бивш изпълнителен директор на ВиК-Бургас, да бъде върнат в ареста. Обвинението е внесло в съда искане мярката му за неотклонение да бъде променена от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

Мирчев е обвиняем по дело за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението той е участвал в групата в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г., докато е заемал длъжността изпълнителен директор на ВиК-Бургас.

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В момента Мирчев е под домашен арест с определение на Окръжния съд в Бургас.

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Прокуратурата мотивира искането си за по-тежка мярка със събрани по досъдебното производство доказателства за оказвано от обвиняемия влияние върху свидетел по делото.

Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на 9 октомври от 13:00 часа.