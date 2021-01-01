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5-годишно момче е пострадало при пътен инцидент в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 юни на улица "Перущица" №7 в посока ул. "Копривщица".

Автомобил помете 9-годишно дете във Видинско

Внезапно излязлото на платното за движение 5-годишно момче се блъска в автомобил, управляван от 21-годишен мъж.

Детето е прегледано в УМБАЛ-Бургас и освободено за домашно лечение с контузии по таза, главата и гърдите, без опасност за живота. 

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