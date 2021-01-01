5-годишно момче е пострадало при пътен инцидент в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 9 юни на улица "Перущица" №7 в посока ул. "Копривщица".
Автомобил помете 9-годишно дете във Видинско
Внезапно излязлото на платното за движение 5-годишно момче се блъска в автомобил, управляван от 21-годишен мъж.
Детето е прегледано в УМБАЛ-Бургас и освободено за домашно лечение с контузии по таза, главата и гърдите, без опасност за живота.
Инцидентът е станал на 9 юни на улица "Перущица" №7 в посока ул. "Копривщица".
Автомобил помете 9-годишно дете във Видинско
Внезапно излязлото на платното за движение 5-годишно момче се блъска в автомобил, управляван от 21-годишен мъж.
Детето е прегледано в УМБАЛ-Бургас и освободено за домашно лечение с контузии по таза, главата и гърдите, без опасност за живота.