Двама мъже пострадаха при сбиване пред хранителен магазин в петричкото село Старчево, съобщиха от полицията.

Сигналът за физическата саморазправа е подаден в обедните часове на 4 ноември.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че 34-годишен мъж е получил фрактура на петата, а 58-годишен негов съселянин е останал без два предни зъба вследствие на конфликта.

Във връзка с инцидента е задържан 63-годишен мъж от селото за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване. Причините за конфликта се изясняват.