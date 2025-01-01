Възстановено е движението за всички видове превозни средства през прохода "Рожен" - по пътя Хвойна-Чепеларе-Смолян-Средногорци-Рудозем.
Обявиха частично бедствено положение в община Неделино
Това съобщи заместник областният управител на Смолян Адриан Петров.
Остава в сила ограничението за преминаване на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета за всички останали пътища в област Смолян.
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