Земетресение с магнитуд от 4 по Рихтер е било регистрирано малко преди полунощ в сряда край гръцкия остров Сими в източната част на Егейско море, предаде АНА-МПА.



Епицентърът на труса, който е станал в 11:40 ч. снощи, е бил в морето на 7,4 км югозападно от острова.



Земетресението е било усетено силно на Сими и по-слабо на близкия остров Родос.