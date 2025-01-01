"Уотсап" заяви, че Русия се опитва да блокира достъпа до услугите ѝ, защото приложението за съобщения, част от "Мета Платформс" (Meta Platforms), предоставя на хората правото на сигурна комуникация. Предприятието обеща да продължи да предоставя услуги за сигурни разговори в Русия, предаде Ройтерс.

Русия започна да ограничава по-рано някои обаждания по "Телеграм" и "Уотсап", като обвини чуждестранните платформи, че не споделят информация с органите на реда при случаи на измами и тероризъм.

"Уотсап" е частна, изцяло кодирана и се противопоставя на правителствените опити да нарушават правото на хората на сигурни комуникации, което е причината Русия да се опитва да блокира" достъпа на над 100-милионното си население, се казва в изявление на компанията.

"Ще продължим да правим всичко възможно, за да предоставим на хората навсякъде, включително в Русия, достъп до криптирана комуникация", гласи още то.

"Телеграм" от своя страна заяви, че модераторите на платформата използват ИИ-инструменти, за да наблюдават публичните части на платформата и да премахват милиони злонамерени съобщения всеки ден.

"Телеграм" активно се бори срещу злонамереното използване на платформата си, включително призиви за саботаж, насилие и измама", се казва в изявлението.

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни. Напрежението се засили след нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г., като критиците твърдят, че Москва се стреми да разшири контрола си върху интернет пространството в страната, отбелязва Ройтерс.