Instagram пусна нов набор от функции, които ще помогнат на потребителите да се свързват по-добре с приятелите си, съобщи ABC News.

Meta, компанията майка на социалната мрежа, представи в четвъртък няколко актуализации на популярното приложение, включително възможност за препубликуване на съдържание (reposts), нов раздел „Приятели“ и карта за споделяне на местоположение. Потребителите от САЩ първи ще се сдобият с новите функционалности, а скоро те ще бъдат достъпни и в други държави.

Споделяне на съдържание

Потребителите вече ще могат да споделят Reels от публични профили и публикации от основния поток (feed).

Препубликуваното съдържание, на което е посочен оригиналният автор, ще се появява в потока на приятелите и последователите ви и в отделен раздел в профила ви, за да бъде по-лесно да преглеждате съдържанието, което сте препубликували.

Нова карта на Instagram за споделяне на местоположение

Потребителите могат да „избират отговорно да споделят своето местоположение с приятели, които сами подбират“, с помощта на новата карта в Instagram, заяви Meta в четвъртък.

Ръководителят на Instagram Адам Мосери публикува актуализация в своя акаунт с по-подробно обяснение, като подчерта, че функцията за карта е изцяло по избор.

„Вашето местоположение ще бъде споделено само ако вие решите да го споделите, ако го направите, то може да бъде споделено само с ограничен кръг хора, които вие изберете“, написа той в описанието на публикацията. „Първоначално споделянето на местоположение е напълно изключено“, допълни Мосери.

За тези, които решат да споделят местоположение, той уточни, че трите варианта са: „(1) персонализиран списък, който вие създавате; (2) списъкът ви с Близки приятели; (3) последователи, които и вие следвате“.

Instagram ограничава живите излъчвания до акаунти с над 1000 последователи

Когато потребителите споделят местоположения в своите истории (бел.ред. "на стори"), те ще се появяват на картата за 24 часа.

Мосери добави, че „това показва единствено мястото, което сте отбелязали, и не споделя вашето местоположение в реално време“.

Освен това Meta съобщи, че родителите, които са активирали функцията за родителски контрол в Instagram за своите тийнейджъри, „имат контрол върху начина, по който децата им споделят местоположението си на картата“.

„Ще получите известие, ако вашият тийнейджър започне да споделя местоположението си. Можете да решите дали вашият тийнейджър да има достъп до споделяне на местоположение на картата и да видите с кого точно го споделя“, съобщи компанията.

Раздел „Приятели“ в Reels

Третата нова функция на Instagram, която Meta обяви в четвъртък, е т.нар. раздел „Приятели“ в Reels. Компанията посочи, че той ще позволи на потребителите да виждат „публично съдържание, с което приятелите им са взаимодействали“.

Новата функция, която Meta твърди, че е започнала да внедрява „по-рано тази година“ преди глобалното ѝ пускане, се намира в горната част на раздела Reels.

„Също така въвеждаме механизми за това какво се показва в раздела „Приятели“, включително възможността да скриете вашите харесвания и коментари върху Reels и да заглушите известия за активност от конкретни хора, които следвате“, заяви компанията.

За да редактират или да се откажат от функцията „Активност на приятели“ в Reels, потребителите трябва да отидат в страницата „Настройки и активност“, да изберат „Активност в раздела Приятели“ и да селектират аудиторията, с която желаят да споделят активността си в Reels.