Втори плавателен съд на турски корабособственик е преминал през Ормузкия проток, съобщи днес турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, като добави, че общо тринайсет турски кораба остават блокирани в протока от избухването на войната в Близкия изток, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Турция в момента координира чрез Министерството на външните работи усилията за излизането на още девет кораба, а оставащите четири все още не са поискали заминаване, посочи той.

Говорейки пред телевизия СиЕнЕн-Тюрк, министърът заяви, че в момента няма плаващи под турски флаг кораби в Ормузкия проток, но е имало 15 плавателни съда с турски собственици в зоната, когато е започнала войната, като два от тях са напуснали мястото, а 13 все още са там.

От четирите кораба, които не са поискали заминаване, два са енергийни, а други два участват в търговията в региона, уточни Уралоглу.

Той каза, че турското правителство работи за позволяване на преминаването на още девет кораба.

Уралоглу подчерта по-широкото значение на Ормузкия проток, като заяви, че оттам преминават 20 процента от световните доставки на петрол и 30 процента от втечнения природен газ.

Той каза, че проблемите в региона не са засегнали веригата за доставки на Турция, но цените на енергията са се повишили рязко.

Уралоглу каза също, че Иран е съсед на Турция и описа войната като "ситуация, която Турция не иска". Той добави, че войните неизбежно носят последици и напомни, че от началото на конфликта не се извършват граждански полети до Иран, Сирия (с изключение на Алепо), Ирак, Катар, Кувейт и Бахрейн. Полетите до Рияд продължават, уточни министърът.

Два самолета на две турски авиокомпании са останали в Иран, а един се намира в Ирак, каза още Уралоглу.

Той добави, че ефектите от войната не се ограничават само върху цените на билетите и че авиационният пазар също отчита спад. Турските полети в Близкия изток са намалели, а цените на самолетното гориво са скочили двойно, посочи министърът.

Уралоглу каза още, че авиокомпаниите са представили пред правителството информация за загубите си.