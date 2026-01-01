Ураганът Isaias се насочва към крайбрежието на Мексиканския залив, след като се усили до втора категория. Очаква се бурята временно да достигне трета категория, а властите във Флорида, Алабама и Джорджия обявиха извънредно положение заради опасността от силни ветрове, проливни дъждове и торнада.

Isaias се превърна в първия ураган за сезона в Атлантическия океан, след като бързо набра сила в сряда вечерта.

Прогнозите предупреждават за щормови вълни с височина до 2,1 метра и валежи до 380 мм в някои райони. Съществува и опасност от внезапно образуване на торнада.

Властите в части от Флорида, Алабама и Джорджия обявиха извънредно положение. В някои райони са издадени задължителни заповеди за евакуация. Очакват се и транспортни затруднения, включително временно затваряне на летища във Флорида и нарушения в железопътните услуги на Amtrak.

Отслабването на урагана не премахва опасността

Очаква се срязването на вятъра — промяната в скоростта или посоката му на различни височини в атмосферата — да наруши структурата на Isaias. Това може да отслаби бурята, но същевременно да разшири обхвата на силните ветрове.

Вместо да останат концентрирани около центъра на урагана, опасните пориви могат да се разпрострат на по-голямо разстояние. Така повече населени места могат да бъдат засегнати, дори ако общата сила на бурята намалее.

Възможни са прекъсвания на електрозахранването далеч от крайбрежието

Въздействието на Isaias може да се усети и във вътрешността на югоизточните щати. Очаква се в събота пориви на вятъра със скорост от 48 до 80 км/ч да засегнат части от централна и северна Алабама, северна Джорджия и североизточен Мисисипи.

Макар ветровете там да бъдат по-слаби от тези по крайбрежието, те могат да съборят дървета и да причинят локални прекъсвания на електрозахранването.

Предупреждение за торнада през нощта

Торнада могат да се образуват от късните часове на петък до ранните часове на събота в района на Флорида Панхандъл, Биг Бенд, южна Алабама и югозападна Джорджия.

Опасността може да се запази до събота вечерта, включително в части от източна Алабама и Джорджия.

Според проучване от 2022 г. нощните торнада са почти два пъти по-смъртоносни от тези през деня. Причините са по-трудното им забелязване в тъмното и рискът хората да пропуснат предупрежденията, докато спят.

Жителите на засегнатите райони трябва да активират аварийните известия на мобилните си телефони и да осигурят алтернативен начин за получаване на предупреждения, например чрез метеорологично радио.

Флорида, Алабама и Джорджия обявиха извънредно положение

Флорида

Губернаторът Рон ДеСантис призова жителите да се подготвят за бурята и да осигурят необходимите запаси за извънредна ситуация. Извънредно положение е обявено в 25 окръга, за да бъдат мобилизирани необходимите ресурси за справяне с потенциалните последици.

Алабама

Губернаторът Кей Айви обяви извънредно положение в 40 окръга и призова за сериозна подготовка.

„Макар да се надявам последствията да бъдат минимални, трябва да подходим сериозно към подготовката“, заяви тя.

Държавните служби и сгради в няколко окръга ще затворят в петък по обяд.

Джорджия

Губернаторът Брайън Кемп обяви извънредно положение в целия щат. Мярката позволява при необходимост да бъдат мобилизирани до 500 военнослужещи от Националната гвардия.

Кемп заяви, че властите искат да разполагат с необходимите ресурси, ако траекторията или силата на бурята се променят през следващите часове.

Властите призовават жителите да следят официалните предупреждения, да спазват евакуационните заповеди и да се подготвят за възможни прекъсвания на електрозахранването и транспортни затруднения.