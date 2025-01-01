Протокол, подписан между търговско-промишлените камари на Одрин и Бургас, предвижда създаването на кухня "Гастро Академия” в Одрин за обучение и подготовка на кандидати за готвачи и кулинарни работници, специално за работа в ресторанти и хотели в град Бургас.

По информация на сайта “Хаберлер”, съвместният проект има за цел да засили професионалното обучение и сътрудничеството между двата града в областта на гастрономията, както и да създаде трудова заетост на подготвени кадри, от каквито има нужда.

Протоколът е бил подписан от председателя на търговско-промишлената палата на Бургас Тодор Демирков и Сезаи Ърмак, председател на Борда на директорите на Одринската търговско-промишлена палата.

„Всяка година, в началото на летния сезон, нашето генерално консулство получава над 1000 заявления за работа в курорти и хотелиерство в България. Надявам се, че подписаният протокол за сътрудничество ще бъде първата стъпка в задоволяването на това търсене и да се надяваме, че ще се разшири до много по-голяма област и ще допринесе за по-големи регионални проекти. Тракия е много важен и обширен регион. Тя трябва да бъде развита. И двете страни трябва да работят в полза на този регион. Сътрудничеството трябва да се увеличи значително“, заяви генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, която присъства на церемонията по подписването.

По думите на Сезаи Ърмак, учебната кухня на "Гастро Академия" ще функционира в рамките на Одринската търговско-промишлена палата

Участниците, които успешно завършат обучението си, ще получат възможности за работа в ресторанти и хотели в бургаския регион на България.

“Това сътрудничество не само ще осигури на нашите участници международен професионален опит, но и ще укрепи допълнително икономическите, културните и социалните отношения между одринския и бургаския регион”, каза той.

Проектът има подкрепата и на Агенцията за развитие на тракийските региони в Одрин и Къркларели ТРАКЯКА.

Предвижда се обучението в учебната кухня "Гастро Академия" да започне през януари идната година и да продължи до месец март. След завършване на обучението през март и приключване на процедурите за издаване на виза през май, завършилите успешно ще могат да започнат работа в хотели и ресторанти в Бургас.