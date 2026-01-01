Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в понеделник да унищожи ключова иранска инфраструктура – включително петролния износен център на остров Харг, нефтени кладенци, електроцентрали и евентуално инсталации за обезсоляване – ако Техеран не се съгласи скоро на сделка за прекратяване на войната. Заплахата идва ден след по-помирителни сигнали от негова страна, че споразумение може да бъде постигнато още тази седмица, предаде АФП.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че САЩ водят „сериозни преговори“ с „по-разумни“ представители на иранския режим, но предупреди, че при липса на бърз напредък и ако Ормузкият проток не бъде „отворен за бизнес“, американските сили ще „взривят и напълно унищожат“ стратегически обекти.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит уточни, че президентът настоява за сделка в рамките на следващите 10 дни и че поставеният от него по-рано срок от четири до шест седмици за развитие на конфликта остава в сила. По думите ѝ крайната дата е 6 април.

Попитана дали заплахите срещу гражданска инфраструктура крият риск от военни престъпления, Ливит отговори, че американската армия действа в рамките на закона, но разполага с „възможности отвъд най-смелото въображение“ на Иран.

В неделя вечерта на борда на Air Force One Тръмп заяви, че САЩ вече са постигнали „смяна на режима“ в Иран в резултат на започнатата преди месец война съвместно с Израел, като се позова на загубите сред иранското ръководство. Той допълни, че работи с нови фигури в Техеран и очаква сделка „скоро“.

От Белия дом подчертават, че разговорите с Иран продължават и напредват, като според Ливит публичните позиции на Техеран се различават от казаното в частни контакти. По нейни думи в неофициални разговори Иран е проявил готовност да приеме част от американските условия.

Държавният секретар Марко Рубио също изрази предпазлив оптимизъм, като посочи, че в иранското ръководство има „пукнатини“ и че САЩ получават положителни сигнали чрез преки и непреки канали, включително с посредничеството на трети страни.

Ливит допълни, че Тръмп проявява интерес към идеята съюзници от Персийския залив – като Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства – да помогнат за покриване на разходите по войната, без да навлиза в подробности.

Съединените щати също така не подкрепят вариант, при който Иран събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като се очаква около 20 танкера да преминат през него в следващите дни.