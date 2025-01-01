Американският президент Доналд Тръмп днес каза, че иска да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун още тази година и е готов за продължаване на търговските преговори с Южна Корея, въпреки че отправи нови критики към южнокорейския си колега, който е на посещение във Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Искам да се срещна с него тази година", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, където прие южнокорейския президент И Дже-мьон. "Очаквам с нетърпение да се срещна в Ким Чен-ун в подходящо време в бъдеще", добави той.

Американският и южнокорейският държавен глава проведоха среща на фона на обтегнати отношения между двете страни. По-рано Тръмп публикува в социалните мрежи неясни оплаквания за „чистка или революция“ в Южна Корея, но по-късно се отметна от думите си, като ги определи като вероятно „недоразумение“ между съюзници.

Въпреки сключването на търговско споразумение през юли, което спаси южнокорейския износ от по-строги американски мита, двете страни продължават да спорят по въпросите за ядрената енергия, военните разходи и подробностите по търговското споразумение, което включваше обещани южнокорейски инвестиции в САЩ на стойност 350 милиарда долара.

От друга страна реториката на Северна Корея се засили, след като Ким обеща да ускори ядрената си програма и осъди съвместните военни учения между САЩ и Южна Корея. През уикенда севернокорейският лидер наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана.

След встъпването в длъжност на американския президент през януари Ким игнорира многократните призиви на Тръмп за възобновяване на пряката дипломация от първия му мандат (2017-2021 г.), която тогава не доведе до сделка за прекратяване на ядрената програма на Пхенян.