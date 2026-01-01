/ БГНЕС

Шестима души загинаха, а седем бяха ранени при пожар в жилищна сграда в нюйоркския квартал Бруклин. Сред пострадалите има и трима пожарникари. Над 200 служители на пожарната и спасителните служби са участвали в овладяването на огъня.

Пожарът избухнал около 1:40 ч. през нощта в четвъртък в двуетажна жилищна сграда в квартал Сънсет Парк. Пламъците бързо обхванали постройката, а гъст дим се издигнал над района.

Четирима от загиналите били открити мъртви на място. Други двама души, които били в критично състояние, били откарани в болница, но по-късно починали от нараняванията си.

Четирима цивилни са получили наранявания, които не са животозастрашаващи. Трима пожарникари също са пострадали, но състоянието им не е сериозно, съобщава Associated Press.

Огънят бил овладян след близо три часа работа на пожарните екипи. В спасителната операция се включили повече от 200 служители, които оказали помощ на хора, блокирани в горящата сграда.

Разследват причината за пожара

Причините за трагедията все още се изясняват. На мястото на инцидента е открита литиево-йонна батерия, но засега няма потвърждение дали тя е свързана с възникването на пожара.

Пожарните инспектори продължават разследването. Имената и възрастта на загиналите не са съобщени.

Инцидентът отново поставя на дневен ред опасността от пожари, причинени от литиево-йонни батерии, използвани в електрически велосипеди, тротинетки и различни електронни устройства.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани определи случилото се като опустошителна трагедия и изрази съболезнования на близките на жертвите. Той похвали пожарникарите за бързата им реакция и подчерта необходимостта от засилване на мерките за пожарна безопасност.

По думите му в града са регистрирани над 400 пожара, свързани с електрически велосипеди, от началото на годината.

Освен загиналите и ранените осем души от съседни жилища са били евакуирани и временно настанени в хотели.

Associated Press, The Guardian
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