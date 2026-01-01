Шестима души загинаха, а седем бяха ранени при пожар в жилищна сграда в нюйоркския квартал Бруклин. Сред пострадалите има и трима пожарникари. Над 200 служители на пожарната и спасителните служби са участвали в овладяването на огъня.
Пожарът избухнал около 1:40 ч. през нощта в четвъртък в двуетажна жилищна сграда в квартал Сънсет Парк. Пламъците бързо обхванали постройката, а гъст дим се издигнал над района.
Четирима от загиналите били открити мъртви на място. Други двама души, които били в критично състояние, били откарани в болница, но по-късно починали от нараняванията си.
HORRIFIC FIRE IN BROOKLYN: 6 people were killed and 7 others injured after a devastating 3rd alarm fire tore through a home at 653 58th St near Boro Park early Thursday morning. The fire broke out before 1:40 a.m. and quickly spread throughout the building and into a neighboring property. More than 230 FDNY and EMS personnel responded. 4 victims were pronounced dead at the scene, while 2 others died at the hospital. 7 others were injured, including three firefighters. Lithium-ion batteries were discovered at the scene, but the cause remains under investigation.Chevra Kadisha services and names for Tehillim are not needed in connection with this tragic incident.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 5, 2026
Четирима цивилни са получили наранявания, които не са животозастрашаващи. Трима пожарникари също са пострадали, но състоянието им не е сериозно, съобщава Associated Press.
Огънят бил овладян след близо три часа работа на пожарните екипи. В спасителната операция се включили повече от 200 служители, които оказали помощ на хора, блокирани в горящата сграда.
Deadly Brooklyn house fire kills 6, leaves several injured including 3 firefighters https://t.co/dvJlhmigV8 https://t.co/PMJf35CivG— New York Post (@nypost) November 5, 2026
Разследват причината за пожара
Причините за трагедията все още се изясняват. На мястото на инцидента е открита литиево-йонна батерия, но засега няма потвърждение дали тя е свързана с възникването на пожара.
Пожарните инспектори продължават разследването. Имената и възрастта на загиналите не са съобщени.
Инцидентът отново поставя на дневен ред опасността от пожари, причинени от литиево-йонни батерии, използвани в електрически велосипеди, тротинетки и различни електронни устройства.
Awaiting update from @FDNY in Brooklyn where six people killed in fire in Sunset Park @1010WINS https://t.co/NQD4Mn8ZfU— glenn schuck (@glennschuck) November 5, 2026
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани определи случилото се като опустошителна трагедия и изрази съболезнования на близките на жертвите. Той похвали пожарникарите за бързата им реакция и подчерта необходимостта от засилване на мерките за пожарна безопасност.
По думите му в града са регистрирани над 400 пожара, свързани с електрически велосипеди, от началото на годината.
Освен загиналите и ранените осем души от съседни жилища са били евакуирани и временно настанени в хотели.