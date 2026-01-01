Службата за сигурност на Украйна е задържала агент на руското военно разузнаване (познато като ГРУ) в украинската Донецка област, съобщи Укринформ, позовавайки се на Службата.

Въпросният човек е давал координати за въздушни удари по градовете Краматорск и Дружковка, се казва в изявлението.

Въз основа на разузнавателна информация, събрана от агента, руснаците са се надявали да атакуват украинските отбранителни сили със свръхтежки авиационни бомби ФАБ-500 или дори 1,5-тонни бомби ФАБ-1500, оборудвани с модули за насочване и корекция.

По този начин вражеските сили са планирали да нанесат максимални щети на резервни командни пунктове, укрепени райони и логистични складове, съдържащи оръжия и боеприпаси за украинските военнослужещи, отбеляза Службата за сигурност на Украйна.

Нейни служители са индентифицирали извършителя и са документирали подробно разузнавателната му дейност в района на фронтовата линия.

Извършителят е влязъл в полезрението на ГРУ, докато се е опитвал да изкарва пари в специализирани Телеграм канали, управлявани от руските специални служби.

След като бива вербуван и инструктиран дистанционно, агентът започва да посещава малки населени места в близост до фронтовата линия, за да идентифицира, заснема и отбелязва местоположенията на отбранителните сили в Донецка област в приложението “Гугъл Мапс“.

Към този момент заподозреният е задържан. Той може да бъде осъден на доживотен затвор и конфискуване на имуществото.

По-рано Укринформ съобщи, че Службата за сигурност на Украйна е задържала в Одеса руски агент, който е планирал покушение срещу командир на подразделение от Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна.