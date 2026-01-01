С чаша чай в Белия дом и разглеждане на кошери започна визитата на британския крал Чарлз Трети и половинката му Камила във Вашингтон, обобщават световните агенции. Британската кралска двойка пристигна във Вашингтон вчера следобед местно време на четиридневна държавна визита.
Първият етап от посещението беше среща с Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Белия дом. Там Чарлз Трети и Камила бяха посрещнати сърдечно от американката първа двойка. Мелания и Камила се разцелуваха, а после кралят и Мелания също размениха целувки. Камила беше избрала бял тоалет с леки черни дантелени елементи. Мелания беше с бледо жълт тоалет.
King Charles and Queen Camilla attend garden party on first day of US state visit
След пиене на следобеден чай, придружен със сладкиши, Чарлз Трети и Камила, които са запалени по екологичната кауза, по флората и фауната, разгледаха кошерите на Белия дом, от които се произвежда регулярно мед. Обиколката на знатните персони в Белия дом продължи един час и само медийни фотографи можеха да присъстват на нея. От кадрите от обиколката се вижда например маса, на която има поставени бурканчета с мед от кошерите на Белия дом и пред която са застанали кралят и кралицата и семейство Тръмп. На друга снимка се вижда как кралят и кралицата разглеждат макет на бъдещата бална зала на Белия дом. На трета снимка се вижда как кралят и кралицата минават покрай картина, представляваща Тръмп с вдигнат високо юмрук след опита за убийство срещу него по време на митинг в щата Пенсилвания.
After the chaos, a cup of tea: King keeps calm and carries on with the Trumps! Charles, Camilla, Donald and Melania bond over bees and honey as the royals arrive in Washington!
След визитата в Белия дом Чарлз Трети и Камила се отправиха към британското посолство във Вашингтон за градинско парти, на което бяха поднесени сандвичи с краставички.
King Charles III and Queen Camilla join US President Donald Trump and First Lady Melania for a tour of the White House beehives in the grounds of the White House in Washington DC, on day one of the state visit to the US. — Aaron Chown (@aaronchown) April 27, 2026
По време на първия ден от държавната визита кралица Камила носеше брошка, на която бяха „обединени“ знамената на САЩ и Обединеното кралство, възпроизведени от скъпоценни камъни, което илюстрира целта на визитата на британския монарх, а именно да бъде подчертана специалната връзка между двете държави.
King Charles III and Queen Camilla were seen collecting honey from the White House garden during their visit, with the sweet treat expected to be enjoyed with tea back home.
Днес крал Чарлз Трети ще произнесе реч в Конгреса на САЩ.