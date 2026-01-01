Британският крал Чарлз III и кралица Камила пристигат в Съединените щати за четиридневно държавно посещение, което придобива допълнителна тежест на фона на стрелбата по време на вечерята на кореспондентите във Вашингтон и засиленото напрежение между близките съюзници.

Бъкингамският дворец съобщи, че визитата ще се проведе по план, след консултации между британските и американските власти относно възможното влияние на инцидента върху програмата.

„Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха бързо, за да гарантират провеждането на посещението, и очакват с нетърпение неговото начало“, заяви говорител на двореца в неделя.

Посещението, определяно като най-значимото по време на управлението на Чарлз III, отбелязва 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ от 1776 г. и е първото държавно посещение на британски монарх в страната от две десетилетия.

По време на визитата кралската двойка ще бъде приета от американския президент, като програмата започва с частен чай с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп. Тръмп, известен с откритата си симпатия към британското кралско семейство, неведнъж е описвал Чарлз като „велик човек“.

Въпреки че е на 77 години и продължава лечение от рак, кралят ще произнесе реч пред Конгреса на САЩ на следващия ден. Това ще бъде едва вторият случай, в който британски монарх се обръща към американския Конгрес.

След Вашингтон визитата ще продължи в Ню Йорк, където кралската двойка ще участва в възпоменателни събития, посветени на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 г., в навечерието на 25-годишнината от трагедията.

Кралица Камила ще вземе участие и в културна инициатива, свързана със стогодишнината от публикуването на класическите детски истории за Мечо Пух.

Според британски и американски медии визитата има за цел да подчертае „специалните отношения“ между двете държави в областта на дипломацията, сигурността и културното сътрудничество.