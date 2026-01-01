Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че напрежението в отношенията му с британския премиер Киър Стармър няма да помрачат държавното посещение на британския крал Чарлз в САЩ, предадоха Пи Ей мидия/ДПА.

Чарлз беше описан като "чудесен" от Тръмп, който в импровизирано телефонно интервю за "Скай Нюз" заяви, че с нетърпение очаква "просто да бъде" с краля.

Четиридневната визита ще се състои, заяви Стармър вчера в парламента, където отговаряше на въпроси на парламентаристи. Той като това, след като отново беше предизвикан от лидера на либералдемократите Ед Дейви, призовал посещението да бъде отменено. "Президентът Тръмп е един от най-непредсказуемите хора, които сме виждали на световната сцена, и се надявам да не постави нашия монарх в неудобно положение", заяви Дейви.

Отношенията между британския премиер и американския лидер са напрегнати, като Тръмп определи подхода на Обединеното кралство към войната с Иран като "ужасен" и многократно атакува Стармър, като в един момент заяви, че той "не е Уинстън Чърчил".

Когато Марк Стоун от "Скай Нюз" попита Тръмп дали "напрегнатите му отношения с премиера Стармър биха могли да хвърлят сянка върху кралското посещение", той отговори: "В никакъв случай. Познавам краля отдавна и той не е замесен в този процес".

Дипломацията на меката сила на монархията е най-силното й оръжие в подкрепа на интересите на Обединеното кралство в чужбина и на "Даунинг Стрийт" се надяват, че Чарлз и кралица Камила могат да помогнат за укрепването на специалните отношения между Великобритания и САЩ.

На въпроса за това коя част от държавната визита, която започва в края на месеца, очаква с нетърпение, Тръмп отговори: "Просто да бъда с него, познавам го отдавна. Той е [един] чудесен, чудесен човек".

Първата среща на Чарлз и Камила с президента и първата дама на САЩ ще бъде на чай. По-късно Тръмп и кралят ще седнат за разговори в прочутия Овален кабинет на Белия дом, докато Камила и Мелания Тръмп ще участват заедно в едно събитие.

Историческото посещение, първото на краля в САЩ като монарх, ще отбележи 250-годишнината от американската независимост и ще даде старт на празненствата в цялата страна, като Чарлз и Камила ще отбележат този важен момент на "улично парти".