Училище към руското външно министерство в Лондон обучава своите ученици как да използват бойни дронове, предаде DailyMail.

Учебното заведение към посолството в Нотинг Хил се посещава от деца на предполагаеми шпиони, както и на руски дипломати, работещи във Великобритания.

Учебни планове показват, че през януари учениците от 10. клас на възраст 14 и 15 години са получили едночасов урок по „основи на техническата подготовка и комуникациите“ за бойни дронове.

През изминалия срок децата са били обучавани и по оказване на първа помощ на бойното поле, както и как да се защитят от химически и биологични оръжия, съобщава The Times.

Обучението се провежда в рамките на курс, наречен „Основи на сигурността и защитата на Отечеството“, известен като ОБЖР, който беше въведен във всички руски училища в началото на миналата учебна година.

Въвеждането му съвпадна с увеличаване на милитаризираното и пропагандно обучение след инвазията на руския президент Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г.

През 2024 г. беше съобщено, че училището към посолството е обучавало учениците си как да сглобяват оръжия и да хвърлят гранати по време на часовете по физическо възпитание.

Директорът на 125-о СУ: Програмата „Магически руски думи“ не е пропаганда

Междувременно в часовете по история децата са били обучавани, че Украйна е „марионетка на Запада“, която се е заела да „дестабилизира“ Русия.

Смята се, че около 100 ученици посещават училището, като 60 от тях са на възраст между седем и 18 години и посещават занятия 5 дни в седмицата в рамките на три срока всяка година.

Останалите около 40 посещават вечерни занятия.

От тях около три четвърти имат родители, които работят в посолството или търговската мисия, докато останалите се смята, че са деца на руснаци, живеещи във Великобритания, или деца на служители в беларуското посолство.

Родителите, които не са дипломатически служители, трябва да плащат такси под 1 000 паунда годишно според The Times.

Училището се намира само на половин миля от руското посолство и е разположено във викторианска градска къща.

При влизане в училището учениците са посрещани от портрет на Путин, който виси във входния коридор.

Дания планира да изпрати войници на учение в Украйна

Учителите са длъжни да следват руската държавна учебна програма с пропагандни уроци по история, които представят войната в Украйна като част от историческата мисия на Русия.

Бивш ученик, който е напуснал училището през 2022 г., но е пожелал да остане анонимен, сподели, че учениците също така са упражнявали хвърляне на гранати с помощта на тенис топки.

Снимки от спортния празник на училището през 2024 г. показват деца, участващи в състезания по превързване и стрелба с арбалет.

Според The Times учениците са били облечени като войници от Червената армия по време на честванията за Деня на победата.

Училището не попада под юрисдикцията на британското Министерство на образованието или на училищния инспекторат. Това е така, защото то подлежи на дипломатически изключения като клон на руското посолство.

По света има около 80 други училища към руски посолства, въпреки че едно училище във Варшава беше закрито от полското правителство през 2023 г. - ход, определен от Кремъл като „инвазия“.

Daily Mail се е свързал с Руското посолство за коментар. До момента оттам не са коментирали публикацията в The Times.