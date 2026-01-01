Един човек беше убит, а 14 души бяха ранени при руска ракетна атака срещу украинската столица Киев тази нощ, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс, Франс прес и Укринформ. При ударите са засегнати жилищни сгради, парк, метростанция, болнични и образователни учреждения, както и ключова транспортна инфраструктура.

По информация на кмета на Киев Виталий Кличко е поразен Южният мост (Пивдений мист) над река Днепър, който е важна транспортна артерия на столицата. „Инфраструктура на метрото на моста е разрушена“, заяви той. Повечето от ранените са студенти, живеещи в университетско общежитие. При удар в близост до общежитието са счупени прозорците на сградата, а 20-годишна жена е ранена. Има пострадали и при атака в близост до супермаркет.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са нанесли над 10 удара с балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че ракети са поразили територията на университет и оживени градски райони, в които по думите му няма военни обекти. Той осъди нападението и предупреди, че руските удари срещу украинските градове и села могат да последват във всеки момент. Зеленски подчерта също, че забавянето на помощта за противовъздушната отбрана на Украйна улеснява руските атаки. Спасителните екипи продължиха работа на засегнатите места.

Руското министерство на отбраната представи различна версия за целите на операцията. Според сводка, цитирана от Ройтерс и ТАСС, руските сили са нанесли масиран удар с високоточно оръжие и безпилотни летателни апарати по украински военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев, както и по логистичен център в Харковска област. Москва твърди, че в столицата са поразени предприятия от военно-промишления комплекс, използвани за производство и съхранение на крилати ракети и дронове с голям и среден обсег. Според руското ведомство са атакувани и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Тези твърдения не бяха независимо потвърдени.

През последните седмици Русия засили ударите с ракети и дронове срещу Украйна, поставяйки Киев, град с около три милиона жители, в условия на почти постоянна въздушна тревога.

БТА/АП

На фона на атаката срещу столицата влезе в сила локално прекратяване на огъня между Русия и Украйна, предназначено да позволи хуманитарна операция в окупирания от руските сили град Олешки, разположен на левия бряг на река Днепър срещу контролирания от Украйна Херсон.

Примирието започна в 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), съобщиха двете страни в отделни изявления, цитирани от Ройтерс. Руското министерство на отбраната обяви, че е спряло обстрела по посока на Херсон, а украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Около 2000 души са блокирани в Олешки без надежден достъп до храна и лекарства. Според Асошиейтед прес жителите не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района. След месеци на съобщения за недостиг на основни стоки и медицински средства ситуацията поражда сериозни опасения за хуманитарна криза. Миналата седмица Белият дом съобщи, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е съдействала за постигането на споразумението за локалното прекратяване на огъня.

Междувременно от окупираната от руските сили част на Запорожка област и от руския град Брянск бяха съобщени жертви и ранени при атаки с дронове. Назначеният от Москва ръководител на окупираната територия в Запорожка област Евгений Балицки заяви, че украински удар с дрон по пътнически автобус е причинил смъртта на един човек и е ранил 30 души. В Брянска област губернаторът Егор Ковалчук съобщи за един загинал и шестима ранени при украинска атака с безпилотен летателен апарат. Тези сведения са разпространени от руските представители и не бяха независимо потвърдени.

Развитието на събитията подчертава продължаващите рискове за цивилното население и трудностите при ограничаването на бойните действия. Докато локалното примирие в района на Олешки цели да осигури условия за хуманитарна помощ, атаките по Киев и съобщенията за удари в други райони показват, че конфликтът продължава да засяга както стратегическата инфраструктура, така и населените места.